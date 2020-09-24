Курс доллара и уровень инфляции зависит напрямую от действий НБУ

Такое мнение в эфире телеканала Украина 24 озвучил экономист Павел Кухта, передает Politeka.net.

Он предупредил, что курс доллара в 2021 году будет стабильным при условии, если власть не разорвет программу сотрудничества с МВФ.

"Скорее всего курс доллара будет стабильным до конца года. И даже в следующем году, если не произойдет или нового кризиса в мире, тогда экономика страны может упасть и курс валюты тоже, или если не будет сделано грубых ошибок в нашей политике, в частности в отношениях с МВФ. То есть если мы не разорвем программу с МВФ и тому подобное. Если будет сохранена более или менее стабильность, выше 30 грн курс не пойдет", — озвучил Павел Кухта свой прогноз в эфире телеканала.

Помимо этого, аналитик попытался спрогнозировать уровень инфляции в Украине на 2021 год и напомнил, что в госбюджет заложен рост цен на 7%.

"Это все будет зависеть от курса НБУ. Здесь у нас есть такая вилка, то есть они будут выбирать, как можно действовать. Инфляция сейчас у нас около 2%. Цель НБУ — 5%. Те расчеты, которые положены под бюджет — более 7%. Соответственно, НБУ может либо фактически согласиться с тем, что ему сейчас навязывает правительство, и тогда цены будут расти и это ударит по карманам украинцев. Или НБУ с этим не согласится, будет держать инфляцию под контролем, более стремительного роста цен не будет, но тогда будут проблемы с исполнением бюджета в том виде, в котором его сейчас подали", — резюмировал Кухта, общаясь с журналистами в эфире телеканала.

Ранее НБУ предупреждал украинцев о новом скачке цен на продукты и услуги.

Как отметили в регуляторе, в августе инфляция в годовом измерении (2,5%) оставалась ниже целевого диапазона Нацбанка 5% ± 1 п.п, но она может ускориться к концу 2020 года.

Не исключено, что инфляция может вернуться в пределы целевого диапазона до конца года на фоне оживления спроса со стороны потребителей.

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