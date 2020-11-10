Деньги из Фонда борьбы с китайским вирусом использовали на другие нужды, в том числе и на зарплаты

Как сообщает Politeka.net, Минфин отчитался о распределении бюджетных средств на официальном сайте. По опубликованным данным, состоянием на шестое ноября 3,198 миллиона гривен перевели на прибавки к зарплатам медицинских работников, дополнительную финансовую помощь в размере 2,469 миллиона гривен выплатили украинским военным и сотрудникам полиции.

Из денег Фонда 1,737 миллиона гривен выдали украинцам в качестве больничных, кроме того, выплатили пособий по безработице на сумму 6,782 миллиона гривен. Чуть больше одного миллиона гривен правительство потратило на ремонт автомобильных дорог государственного значения, а 1,68 миллиона потратили на ремонт медучреждений. Всего же из Фонда на данный момент распределили не менее 38,95 миллиона гривен.

Ранее в Министерстве финансов отчитались, куда еще потратили средства из Фонда. Согласно отчету, из предусмотренных 16,3 млрд грн на медицину выделили 5,8 млрд грн (35%). Значительная часть этих денег отложили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких - 21 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и покупку защитных средств для медработников израсходовали 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд гривен.

Напомним, украинцы после увольнения имеют право на выплаты, что нужно знать.

Как сообщала Politeka, зарплаты обычных украинцев начнут блокировать, счета арестуют.

Также Politeka писала, что новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.