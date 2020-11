Знаменитая актриса Ольга Куриленко, сыгравшая в одном из фильмов "бондианы" девушку Джеймса Бонда, порадовала пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила в своем микроблоге в Инстаграм новый кадр.

На снимке Ольга стоит к камере в профиль, ее волосы распущены, актриса улыбается, но главное, на что обращает внимание многочисленная аудитория ее преданных фанатов со всего мира – отличная фигура знаменитости.

Черное платье, которое надела звезда, позволяет детально рассмотреть нежные плечи девушки, ее бронзовый загар и большой красивый бюст, который так полюбился мужчинам со всего мира.

Всего за полчаса поклонники поставили более 7 тысяч лайков и оставили под фотографией множество комментариев.

Пользователи соцсети в комментариях засыпали Куриленко комплиментами и своими восторгами.

"Львица 🦁 Always stunning and a wonderful example of the miracle of woman kind....👌👌😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ Stunning 😘 Most beautiful woman ever seen... Ого, какая ты Олечка, красивая👍 You really really look beautiful in every shot 💯💯👌👌 Love this hair Mmm sexy 😍 😘😉", – пишут фанаты.

«Строгая», «Ты такая очень очень очень красивая», «Моя зайка», «Майкл!! ты жив?», «Ты чудо», «Богиня», «Вы такая красавица, идеальная», - прокомментировали поклонники.

