40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, удивила неухоженным видом

Звезда предстала в необычном для себя образе и, можно сказать, перепугала своих фанатов, сообщает Politeka.net. Соответствующее фото, а точнее кадр из фильма, Ольга опубликовала в Инстаграм.

На снимке Куриленко предстала с жирными волосами. Артистка стояла у окна и куда-то перепуганно смотрела, при этом ее губы были приоткрыты. Чужая рука дотронулась к ее плечу.

Данный стоп-кадр был сделан из фильма "Залив тишины", где актриса исполнила роль Розалинды. По сюжету, последняя исчезает вместе с тремя детьми, а муж Уилл занимается поисками семьи. Мужчина находит Розалинду и детей, но счастье омрачают страшные события.

В посте Ольги Куриленко написан отзыв на ее работу в этом фильме в телегиде "Channel Guide Mag".

"Секреты и молчание всегда можно прервать, и в своей игре Куриленко заставляет нас почувствовать любовь, которую она испытывает к Уиллу, боль, которую мы испытываем за ее борьбу, и даже отвращение к некоторым аспектам того, что она сделала в течение 90-х. Актеру проще попытаться вызвать у аудитории одну эмоцию, но много и разных чувств - сложная задача, и Куриленко справляется с ней", - говорится в тексте.

За два часа пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали много отзывов о роли артистки, а также отметили ее непередаваемую игру.

Напомним, Ольга Куриленко позировала в уютном дворике, украшенном зеленью. На артистке – широкие черные брюки, блузка с глубоким декольте, довершают образ - стильная сумочка, очки и шляпа.

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