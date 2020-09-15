Голливудская звезда Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джемса Бонда, впечатлила летним образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На снимке актриса стоит в уютном дворике, украшенном зеленью. На звезде – широкие черные брюки, блузка с глубоким декольте, довершают образ Ольги стильная сумочка, очки и шляпа.

"Вспоминая прекрасное время, которое я провел в Сен-Тропе этим летом", – подписала фотографию знаменитость.

Фанатам понравился новый образ актрисы, о чем они сообщили в комментариях под постом.

"So beautiful 😍😍😍 Трубы с парахода, всегда в топе🤗 Olga si belle 🔥❤️️❤️️❤️️👏👏👏❤️❤️❤️😘😍😘🌹 😂😂😂😂 👍 Оля молодец😉😉😉 Lovely😍😍😍", – написали люди.

Politeka писала, что Ольга Куриленкозастряла на карантине. Она опубликовала новое фото и поделилась новостями на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Актриса предстала перед поклонниками на балконе в домашнем образе: на ней можно заметить серую майку, бейсболку и солнцезащитные очки. Знаменитость сделала селфи, запечатлев не только свою красоту, но и прекрасный пейзаж.

"День первый карантинной изоляции в Сеуле", - подписала Ольга Куриленко. - "Возможно, я не смогу получить его второй раз, однако прямо сейчас это требование правительства Южной Кореи, и нет никакого способа обойти его. Это должен делать каждый, кто въезжает в страну 🤷🏻‍♀️ У меня нет выбора".

Также Ольга Куриленко впечатлила роскошным нарядом и приятной внешностью. Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем красотка предстала в платье с яркими разноцветными узорами и туфлях на высоком каблуке.

На снимке Ольга Куриленко расселась на столе в богато убранной комнате и задрала ногу, опершись ногой о стул. Актриса приспустила шлейку платья, соблазнительно оголив плечо, и томно посмотрела в камеру с чуть приоткрытыми губами. Шикарный образ звезды довершила пышная прическа.

Украинская девушка Бонда Куриленко посветила своими самыми вкусными местами: "Вот бы сзади подкрасться..."

Украинская девушка Бонда Куриленко затянула свою гордость черным кружевом: "Чертовски хороша!"

Украинская девушка Бонда Куриленко пикантно изогнулась, впечатлив формами в коротком топе: «Душа праздника требует?»