Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Бонда, впечатлила роскошным нарядом и приятной внешностью

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем красотка предстала в платье с яркими разноцветными узорами и туфлях на высоком каблуке.

На снимке Ольга Куриленко расселась на столе в богато убранной комнате и задрала ногу, опершись ногой о стул. Актриса приспустила шлейку платья, соблазнительно оголив плечо, и томно посмотрела в камеру с чуть приоткрытыми губами. Шикарный образ звезды довершила пышная прическа.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешний вид голливудской красотки с украинскими корнями и засыпали ее комплиментами:

"Я буквально люблю тебя, ты ведь знаешь?"; "Как давно была эта малышка, ведь ты была красивой, но я думаю (только мое скромное мнение) теперь ты выглядишь еще лучше, детка ❤️❤️❤️"; "Хммм ... эта белая штука не выглядит так, как будто она должна быть там ... но ... кто я 💜, чтобы завидовать этой штуке ???? 💜 Люблю изображение!!! 💜"; "Такая красивая и гламурная, по-настоящему представительная и невероятная харизма 😊👍"; "Она такая шикарная красавица 😍😘🔥🌹❤️".

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

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