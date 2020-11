Знаменита актриса Ольга Куриленко, яка зіграла в одному з фільмів" бондіани " дівчину Джеймса Бонда, порадувала пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала у своєму мікроблозі в Instagram новий кадр.

На знімку Ольга стоїть до камери в профіль, її волосся розпущене, актриса посміхається, але головне, на що звертає увагу численна аудиторія її відданих фанатів з усього світу – відмінна фігура знаменитості.

Чорна сукня, яку одягла зірка, дозволяє детально розглянути ніжні плечі дівчини, її бронзовий загар і великий красивий бюст, який так полюбився чоловікам з усього світу.

Всього за півгодини шанувальники поставили понад 7 тисяч лайків і залишили під фотографією безліч коментарів.

Користувачі соцмережі в коментарях засипали Куриленко компліментами і своїми захопленнями.

"Левиця 🦁 Always stunning and a wonderful example of the miracle of woman kind....👌👌😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ Stunning 😘 Most beautiful woman ever seen... Ого, яка ти Олечка, красива👍 You really really look beautiful in every shot 💯 💯 👌 👌 love this hair Mmm Sexy😍 😘 😉", - пишуть фанати.

Раніше ми повідомили, Куриленко збентежила зухвалим чином в білій майці і капелюшку. Дівчину порівняли зі співаком Майклом Джексоном.

"Сувора" « "ти така дуже дуже дуже красива", "Моя зайка«," Майкл!! ти живий?", "Ти диво», «Богиня», "ви така красуня, ідеальна", - прокоментували шанувальники.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "з жирним волоссям...".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко одягла " шаровари "і нарвалася на критику:"труби з пароплава".