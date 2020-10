33-летняя украинская певица Настя Каменских повеселилась с Потапом в пикантных костюмах к Хэллоуину

Настя является активным пользователем социальных сетей, поэтому каждый день показывает новые фото и видео. Нередко артистку критикуют за неуместные и даже чем-то детские образы, которые она примеряет для личных видео в приложении «Тик-Ток».

В этот же раз певица с мужем решила преобразиться в честь Дня всех святых и нарядилась в дерзкую ведьму, а Потап в классический костюм вампира. При этом Настя надела белье с кружевами, распахнула халат и впечатлила венком с цветами и черепом на голове.

«Happy Halloween” Boo from us to u guys 🖤🎃Мы очень хотим увидеть и ваши Хеллоунские образы! Отмечайте нас в ваших постах или сторис 🌹🧛‍♂️ а я буду рандомно лайкать и репостить вас себе 👻», - пишет Каменских под постом.

Вот как реагируют в сети:

«Настя, хватит нас обманывать, скажите Наконец-то людям правду; Каменских красотка🔥🔥; Фотки шедевр...👌🔥🌷; Вы огонь🔥; Настя очень органична в этом образе ,красавица 🔥🔥🔥; Прикольные😍; А че вампир 🧛‍♂️ что он с лица не стер❓😜; Классные!; Одна круче 😍; Кровосися??? Азаров одобряет!!!😂😂😂; Настя а где язык😜; Класс🔥❤️; Крутые образы)».

Ранее мы также писали, что после возвращения из отпуска Настя решила устроить интенсивный курс по занятиям спортом. Теперь она каждое утро проводит за занятиями, записывая тебя и рассказывая о своих успехах. В этот раз Каменских поделилась утренним селфи, на котором позировала в коротеньком топе и обтягивающих лосинах собственного бренда.

«Спорт - это так круто! 💪🔝 Мне очень хочется на своём примере показать вам все плюсы занятий спортом и здорового образа жизни! 😘 И хоть мой интенсив уже стартовал, впереди у нас почти три недели вместе! 🚀 Вы ещё можете присоединиться, так как начинать никогда не поздно!» - рассказывает Каменских под постом.

Она также отметила, что намерена на интенсиве разработать привычку правильного питания с участвующими, подчеркнув, что участвуя в этом интенсиве, они не только прокачивают себя, но и собирают деньги для детей, больных онко.

