33-річна українська співачка Настя Каменських повеселилася з Потапом у пікантних костюмах до Хелловіну

Настя є активним користувачем соціальних мереж, тому кожен день показує нові фото і відео. Нерідко артистку критикують за недоречні і навіть чимось дитячі образи, які вона приміряє для особистих відео в додатку «Тік-Ток».

В цей же раз співачка з чоловіком вирішила перетворитися на честь Дня Всіх святих і вбралася в зухвалу відьму, а Потап в класичний костюм вампіра. При цьому Настя одягла білизну з мереживами, розкрила халат і вразила вінком з квітами і черепом на голові.

"Happy Halloween" Boo from us to u guys 🖤 🎃ми дуже хочемо побачити і Ваші хеллоунські образи! Відзначайте нас у ваших постах або сторіс ️ ️ а я буду рандомно лайкати і репостити Вас собі👻", - пише Каменських під постом.

Ось як реагують в мережі:

"Настя, досить нас обманювати, скажіть нарешті людям правду; Каменських красуня🔥 🔥; фотки шедевр...👌🔥🌷; Ви вогонь🔥; Настя дуже органічна в цьому образі ,красуня 🔥🔥🔥; Прикольні😍; А че вампір 🧛♂️ що він не стер з лиця❓😜; Класні!; Одна крутіше 😍; Кровосіся??? Азаров схвалює!!!😂 😂 😂 ; Настя а де мова😜; клас🔥❤️; круті образи)».

Раніше ми також писали, що після повернення з відпустки Настя вирішила влаштувати інтенсивний курс по заняттях спортом. Тепер вона щоранку проводить за заняттями, записуючи тебе і розповідаючи про свої успіхи. Цього разу Каменських поділилася ранковим селфі, на якому позувала в коротенькому топі і обтягуючих лосинах власного бренду.

"Спорт-це так круто! 💪 🔝 Мені дуже хочеться на своєму прикладі показати вам всі плюси занять спортом і здорового способу життя! 😘 І хоч мій інтенсив вже стартував, попереду у нас майже три тижні разом! 🚀 Ви ще можете приєднатися, так як починати ніколи не пізно!» - розповідає Каменських під постом.

Вона також зазначила, що має намір на інтенсиві розробити звичку правильного харчування з учасниками, підкресливши, що беручи участь в цьому інтенсиві, вони не тільки прокачують себе, але і збирають гроші для дітей, хворих на онко.

