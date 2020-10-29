Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", похвасталась пикантными фото
Звезда показала, как любит проводить свое утро, сообщает Politeka.net.
На разных кадрах Татьяна то лежит на огромной кровати в одной лишь рубашке от пижамы, выставив свои длинные соблазнительные ноги, то ест круассан, сидя перед сервировочным столиком в смешных тапочках.
Еще Котова показала, как принимает ванну с бокалом шампанского в руке, а также делает маски на лицо. Но коронным снимком был последний – на нем звезда лежит в кровати на животе, причем видно, что она полностью обнажена.
Выяснилась судьба скандальной судьи "Танцюють всі" Денисовой, что с ней сейчас: "Не узнать"
Внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."
Раздетый Артур Пирожков вызвал фурор, красивее Жан-Клода Ван Дамма: "Бицепсухи скоро лопнут"
В Киеве полыхает многоэтажка, жители дома оказались в западне: первые подробности и кадры с места
"Утро, любимое время дня меня. Побыть наедине в тишине или включить новую музыку, настроиться на день, пробудить тело и голову. Сделать любимый уход, зарядку, принять контрастный душ, написать план... Мне интересно, а как проходит твоё утро? Расскажи мне - публикуй фотографии в ленте или отмечай уже опубликованные ранее хэштегом #comfyhome_time Пример фото - в карусели. Через неделю сделаю подборку этих фото, проведём голосование, если работ будет много, сделаем несколько подборок", – подписала кадры певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фанаты искупали свою любимицу в заслуженных восторгах.
"У меня как раз фотка в тему 🔥🔥🔥 С вами рядом нет свободных мест... Best of best 😎 Участвую 😍😍😍 уже поставила хэштег Ты моя Зайка!", – написали они.
Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова рассказала, что думает о цветах.
"Цветы вдохновляют...и девушек и творцов на шедевры. Мне кажется именно цветы закладывают в нас основы эстетического восприятия. Их всегда изображали на картинах и одежде, им посвящали музыку, из них создают великолепные ароматы, и именно цветы когда-то познакомили человечество с палитрой оттенков🌈", – написала она.
Напомним, горячая экс-ВИА Гра Котова эффектно задрала халат, оголив роскошные ноги
Также Politeka сообщала, что блондинка из "ВИА Гры" раздвинула ножки, похваставшись своим арбузиком
Еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Татьяна Котова без стыда распахнула рубашку, засмущав всех