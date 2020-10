Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", похвасталась пикантными фото

Звезда показала, как любит проводить свое утро, сообщает Politeka.net.

На разных кадрах Татьяна то лежит на огромной кровати в одной лишь рубашке от пижамы, выставив свои длинные соблазнительные ноги, то ест круассан, сидя перед сервировочным столиком в смешных тапочках.

Еще Котова показала, как принимает ванну с бокалом шампанского в руке, а также делает маски на лицо. Но коронным снимком был последний – на нем звезда лежит в кровати на животе, причем видно, что она полностью обнажена.

"Утро, любимое время дня меня. Побыть наедине в тишине или включить новую музыку, настроиться на день, пробудить тело и голову. Сделать любимый уход, зарядку, принять контрастный душ, написать план... Мне интересно, а как проходит твоё утро? Расскажи мне - публикуй фотографии в ленте или отмечай уже опубликованные ранее хэштегом #comfyhome_time Пример фото - в карусели. Через неделю сделаю подборку этих фото, проведём голосование, если работ будет много, сделаем несколько подборок", – подписала кадры певица.

Фанаты искупали свою любимицу в заслуженных восторгах.

"У меня как раз фотка в тему 🔥🔥🔥 С вами рядом нет свободных мест... Best of best 😎 Участвую 😍😍😍 уже поставила хэштег Ты моя Зайка!", – написали они.

"Цветы вдохновляют...и девушек и творцов на шедевры. Мне кажется именно цветы закладывают в нас основы эстетического восприятия. Их всегда изображали на картинах и одежде, им посвящали музыку, из них создают великолепные ароматы, и именно цветы когда-то познакомили человечество с палитрой оттенков🌈", – написала она.

