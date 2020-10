Відома модель і співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", похвалилася пікантними фото

Зірка показала, як любить проводити свій ранок, повідомляє Politeka.net.

На різних кадрах Тетяна то лежить на величезному ліжку в одній лише сорочці від піжами, виставивши свої довгі спокусливі ноги, то їсть круасан, сидячи перед сервірувальним столиком в смішних капцях.

Ще Котова показала, як приймає ванну з келихом шампанського в руці, а також робить маски на обличчя. Але коронним знімком був останній - на ньому зірка лежить в ліжку на животі, причому видно, що вона повністю оголена.

"Ранок, улюблений час дня мене. Побути наодинці в тиші або включити нову музику, налаштуватися на день, пробудити тіло і голову. Зробити улюблений догляд, зарядку, прийняти контрастний душ, написати план... Мені цікаво, а як проходить твій ранок? Розкажи мені-публікуй фотографії в стрічці або відзначай вже опубліковані раніше хештегом #comfyhome_time приклад фото - в каруселі. Через тиждень зроблю добірку цих фото, проведемо голосування, якщо робіт буде багато, зробимо кілька добірок", - підписала кадри співачка.

29 жов 2020

Фанати викупали свою улюбленицю в заслужених захопленнях.

"У мене якраз фотка в тему 🔥 🔥 🔥 з вами поруч немає вільних місць... Best of best Уча беру участь 😍 😍 😍 вже поставила хештег ти моя зайка!",- написали вони.

Раніше ми повідомляли, що Тетяна Котова розповіла, що думає про квіти.

"Квіти надихають...і дівчат і творців на шедеври. Мені здається саме квіти закладають в нас основи естетичного сприйняття. Їх завжди зображували на картинах і одязі, їм присвячували музику, з них створюють чудові аромати, і саме квіти колись познайомили людство з палітрою відтінків🌈",-написала вона.

