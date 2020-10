Российская певица Ольга Бузова открыто заговорила о выступлении на "Евровидении" и получила поддержку Филиппа Киркорова

Как сообщает Politeka.net, Филипп Киркоров неоднократно поддерживал идею отправить звезду на конкурс. В 2019 году поп-король назвал Бузову "большим артистом" и предположил, что в ближайшие годы она сможет поехать на "Евровидение". Летом прошлого года он вручил певице реплику главного приза "Евровидения" на презентации клипа "Водица". В сети напомнили о словах Киркорова и предположили, что знаменитость будет поддерживать Ольгу в рамках "Евровидения-2021".

Страсти вокруг певицы не утихают с весны прошлого года. Тогда Ольга Бузова дала крупный концерт в одном из московских клубов и подогрела слухи о своем участии в конкурсе. Звезда исполнила на сцене английский вариант своей песни "Мало половин", которую назвала Not Enough for Me, а затем решилась на публичное откровение, видеозапись которого появилась в соцсети "Инстаграм".

"Это не последняя песня на английском языке. Следующую песню на английском я буду петь на "Евровидении", - заявила певица под бурные апплодисменты фанатов.

В соцсетях пользователи активно обсуждают, стоит ли Ольге Бузовой представлять Россию:

"Оля 🔥🔥🔥 рви всех 🔥🔥🔥 она молодец"; "Мир сошёл с ума!🤦‍♀️ Шоу-бизнес возглавляет сумасшествие"; "А что, как раз Бузова и подходит...в России медицина ни к чемная, образование на дне, сельское хозяйство то же развалилось, ну и Бузова в этом же списке подойдет для культуры России 😂"; "А я бы посмотрела как она там будет петь вживую. Пусть едет"; "Почему нет!!! Евровидение это конкурс эпатажа, а не голоса ну ездила Гагарина и что, даже Алла Борисовна, там не нужны голоса, я думаю что Олечка приподнесет себя так, что все ахнут !!!"; "После "Кончиты" ничего не страшно 😂"; "Поехать может, конечно, а петь то кто будет?"; "У Киркорова видно от Париков уже с головой проблемы"; "Ой Филипп ну что уж так падать низко то".

