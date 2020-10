Російська співачка Ольга Бузова відкрито заговорила про виступ на "Євробаченні" і отримала підтримку Філіпа Кіркорова

Як повідомляє Politeka.net, Філіп Кіркоров неодноразово підтримував ідею відправити зірку на конкурс. У 2019 році поп-король назвав Бузову "великим артистом" і припустив, що в найближчі роки вона зможе поїхати на "Євробачення". Влітку минулого року він вручив співачці репліку головного призу "Євробачення" на презентації кліпу "Водиця". У мережі нагадали про слова Кіркорова і припустили, що знаменитість буде підтримувати Ольгу в рамках "Євробачення-2021".

Пристрасті навколо співачки не вщухають з весни минулого року. Тоді Ольга Бузова дала великий концерт в одному з московських клубів і підігріла чутки про свою участь у конкурсі. Зірка виконала на сцені англійський варіант своєї пісні "Мало половин", яку назвала Not Enough for Me, а потім зважилася на Публічне одкровення, відеозапис якого з'явився в соцмережі"Instagram".

"Це не остання пісня англійською мовою. Наступну пісню англійською Я співатиму на "Євробаченні", - заявила співачка під бурхливі оплески фанатів.

У соцмережах користувачі активно обговорюють, чи варто Ользі Бузовій представляти Росію:

"Оля рви всіх 🔥 🔥 🔥 вона молодець"; "Світ збожеволів!️ ️ Шоу-бізнес очолює божевілля"; " а що, як раз Бузова і підходить...у Росії медицина ні до чого, освіта на дні, Сільське господарство те ж розвалилося, ну і Бузова в цьому ж списку підійде для культури Росії 😂"; " а я б подивилася як вона там буде співати наживо. Нехай їде"; " чому ні!!! Євробачення це конкурс епатажу, а не голоси ну їздила Гагаріна і що, навіть Алла Борисівна, там не потрібні голоси, я думаю що Олечка піднесе себе так, що всі ахнуть !!!"; "Після" Кончіти " нічого не страшно 😂"; " поїхати може, звичайно, а співати то хто буде?"; "У Кіркорова видно від перук вже з головою проблеми"; "Ой Філіп ну що вже так падати низько то".

