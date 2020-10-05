34-летняя российская певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох новыми кадрами
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм тизер на новый клип на песню "Ненормальный вайб".
Бузова предстала в брутальном образе: обтягивающем кожаном топе, оголившим ее животик, юбке или шортиках, прикрытых сверху завязанной клетчатой рубашкой, и черных ботинках.
Девушка запела на двух языках: русском и английском, когда эффектно вышла из тумана. Примечательно, что в кадре присутствовал плакат с нарисованной красной мишенью.
"Скоро... 🎯 #ненормальныйвайб", - подписала видео Бузова.
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Заинтригованные поклонники кинулись комментировать увиденное:
"Как дождаться! Это пушка 🔥🔥🔥" - "сама жду 🤤"
"АААА ОЛЯ😍 ТЫ КАК ВСЕГДА, делаешь пушку! Умница😌💕😍"
"Бомба, я в диком ожидании😍ждëм"
"Что не песня, то хит"
"Бомбовый отрывок💣💣💣. Очень понравилось сочетание русского и английского языка👍🔥. Буду ждать этот хит🎶, который, я надеюсь, взорвёт все чарты💥💥💥"
"Что такое Вайб ?😱" - "если не ошибаюсь это атмосфера" - "мне 22 исполнилось и я не понимаю некакие новые слова... Приходится постоянно гуглить ибо чувствую себя как пенсионер в 80 лет"
"Ой что будет 😻😻🤩🤫"
"Разнос, Оль❤️🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Бузова удивила выходкой в прямом эфире - во время первого выпуска шоу "Ледниковый период". Ольга со всей силы зарядила пощечину своему партнеру Дмитрию Соловьеву. Конечно, это было частью сюжета, но выглядело очень эффектно и весьма правдоподобно.
Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не..."
А еще Politeka писала, что Бузовой нужна срочная операция, известны подробности: "выпирает, воспаляется и..."