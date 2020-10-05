"Ой, что будет"

34-летняя российская певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала переполох новыми кадрами

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм тизер на новый клип на песню "Ненормальный вайб".

Бузова предстала в брутальном образе: обтягивающем кожаном топе, оголившим ее животик, юбке или шортиках, прикрытых сверху завязанной клетчатой рубашкой, и черных ботинках.

Девушка запела на двух языках: русском и английском, когда эффектно вышла из тумана. Примечательно, что в кадре присутствовал плакат с нарисованной красной мишенью.

"Скоро... 🎯 #ненормальныйвайб", - подписала видео Бузова.

Заинтригованные поклонники кинулись комментировать увиденное:

"Как дождаться! Это пушка 🔥🔥🔥" - "сама жду 🤤"

"АААА ОЛЯ😍 ТЫ КАК ВСЕГДА, делаешь пушку! Умница😌💕😍"

"Бомба, я в диком ожидании😍ждëм"

"Что не песня, то хит"

"Бомбовый отрывок💣💣💣. Очень понравилось сочетание русского и английского языка👍🔥. Буду ждать этот хит🎶, который, я надеюсь, взорвёт все чарты💥💥💥"

"Что такое Вайб ?😱" - "если не ошибаюсь это атмосфера" - "мне 22 исполнилось и я не понимаю некакие новые слова... Приходится постоянно гуглить ибо чувствую себя как пенсионер в 80 лет"

"Ой что будет 😻😻🤩🤫"

"Разнос, Оль❤️🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Бузова удивила выходкой в прямом эфире - во время первого выпуска шоу "Ледниковый период". Ольга со всей силы зарядила пощечину своему партнеру Дмитрию Соловьеву. Конечно, это было частью сюжета, но выглядело очень эффектно и весьма правдоподобно.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не..."

А еще Politeka писала, что Бузовой нужна срочная операция, известны подробности: "выпирает, воспаляется и..."