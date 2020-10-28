34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова показала красивый подарок

Артистка сейчас принимает участие в звездном шоу "Ледниковый период", передает Politeka.net. Партнером знаменитости стал олимпийский чемпион танцев на льду Дмитрий Соловьев.

Пара очень полюбилась зрителям, ведь она всегда удивляет своими номерами.

Несмотря на начавшиеся проблемы со здоровьем, Ольга неоднократно жаловалась на боли в мышцах и суставах, известная красотка продолжает активно тренироваться.

В этот раз на тренировке звезду ждал сюрприз. Оказывается поклонница решила подбодрить звездную участницу и преподнесла ей огромный букет.

"Сегодня приехала тренироваться, несмотря на то, что сказали, что у всех выходной 😅🙃🦾🦿😂 И так было приятно, что просто милая девушка, моя поклонница, приехала с прекрасными цветами, и украшениями в подарочек, обязательно Вам покажу🙏🏻 Спасибо за Вашу любовь и поддержку", - написала Бузова.

При этом артистка встала на колено. Она была в синей футболке и черных лосинах.

Ольга улыбалась, и видно, что была довольна таким вниманием со стороны фанатки.

За полчаса пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

"Ты такая молодец ! Даже в выходной трудишься ! Ты достойна победы - на этом проекте 🙏", "Очень красивый букет!!!! Оль, я конечно не ваша фанатка, но в трудолюбии и упорстве у вас нет равных!!!!! Просто нет! Молодец", "Какой букет😍💐 И без макияжа милее🤗", "думаю,что так выглядят ангелы 👼🙏🏻❤️ Очень красивая 😍🔥", "Оля на катке! Значит будет 8-й прокат", - написали пользователи сети.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".