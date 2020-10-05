Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя и рассказала о победе

На фото Ольга стояла с большим букетом цветов. Бузова улыбалась, позируя в футболке. Другой одежды на звезде не было видно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мои хорошие, спасибо вам за такую колоссальную поддержку. Я ее чувствовала вчера. Спасибо вам огромное! Весь Директ в отметках, в сообщениях. Ещё не успела разобрать Вотсап от сообщений друзей и знакомых. Весь вечер и все утро моей мамочке звонят друзья и родственники со всей планеты изо всех уголков земного шара, и поздравляют с шикарным выступлением. Бабушки мои вчера смотрели и плакали от гордости за внучку, и от счастья за нашу пару с Димой", - написала Бузова.

Фанаты, включая Семенович, поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Крутыши, удачи вам", "Оля, я не фанат твоих песен, но я люблю работяг, а ты работяга. Выступили бомбически", "Номер был очень красивый и эмоциональный! Дальше больше!", "Вы вместе с Давай, я так рада", "Это было очень здорово, молодец", "Оля молодец!!!!!! Успешна во всех начинаниях!!!!! Реально супер номер", "Понесло Пузову. Расхваливает себя, как хвастливый заяц из мульчика".

Напомним, психанувшая Бузова зарядила пощечину партнеру в прямом эфире

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