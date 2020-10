Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, подробно рассказала о размерах своего тела

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Мила разместила в соцсети видеоролик, на котором она дефилирует взад-вперед в откровенном белье красного цвета. Периодически она подходит к камере совсем близко и то показывает свою великолепную грудь, то посылает фанатам воздушный поцелуй.

"Я настоящая!!! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см., а самое важное для размера это ещё и обхват под грудью!) Он у меня 89см и так разница 47 сантиметров и это ребята БОЛЬШЕ 15 размера) есть много женщин которые имеют большую грудь но и в придачу очень большие остальные части тела(спину, живот), а размер груди-это пропорции в объёмах груди и под грудью! Я из тех девушек которые могут выставить видео в полный рост и не стесняюсь своего тела! К чему я это все пишу))) Есть девушки которые настолько фотошопят свои фотографии что в реале это совершенно другой человек🤣🤔🤣 для чего они это делают? да чтобы нравиться другим-это люди с большими комплексами(( Будьте настоящие, а самое главное с позитивом в душе!", – подписала ролик Кузнецова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10) 28 Окт 2020 в 5:12 PDT

Фанаты восторженно отреагировали на откровенность дивы.

"Милка, ты лучшая 100%. Best of the best ♥️😉👍 Вау фигура у милы. Ты красотка❤️Да, самое главное быть настоящим и любить себя 💕 Omg 🔥🔥🔥 delicious woman 💗💗💗 Супер шикарная и симпотяжка. Больше 15🥴, вот бы хоть раз такой размер подержать", – написали они.

