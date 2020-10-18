Обладательница 13-го размера груди Мила Кузнецова сверкнула на подиуме
Девушка поучаствовала в показе коллекции одежды для дам с пышными формами, передает Politeka.net.
На своей странице в социальной сети Инстаграм Мила опубликовала кадры с показа, который ей выпала честь открывать.
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Перед зрителями пышногрудая красотка продефилировала в белом платье спортивного типа с черными полосками и рисунком, а также красными вставками, длина которого немного не достигала колен, и в белых кроссовках. Волосы модели были собраны в хвост.
Отметим, что на подиуме Кузнецова чувствовала себя, как рыба в воде и задала показу позитивный настрой.
Пользователи оценили выход Милы.
«У тебя очень классный образ👍 ты молодец», «Мила, ты такая красотка, на подиуме, как королева 👌❤️», «Да ты такая звезда, раньше и думала так )», «Топчик 😍», – пишут они в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что красотка похвасталась формами в ярко-красном платье с поясом, особенностью которого стало бездонное декольте. Еще одной изюминкой можно назвать полупрозрачную ткань на плечах, украшенную декоративными цветами. С обуви Мила выбрала стильные бежевые туфли на шпильках.
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