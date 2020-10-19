Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, показала невероятный вид во время велопрогулки
Фотографией знаменитость поделилась в Instagram, передает Politeka.
«За что я люблю осень? За эту всеобщую умиротворенность. За тишину, спокойствие, безмолвие. За это ощущение реальной нереальности, словно все вокруг замерло, время остановилось, а ты стоишь, вдыхаешь морозный, освежающе колючий воздух, и на душе так тихо… словно всего остального мира вместе с его проблемами и суетой вдруг не стало», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Кузнецова позирует в спортивном наряде на фоне озера. Поклонники обратили внимание на внушительный бюст красотки.
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«Плоды созрели», «очень хорошо выглядишь», «вот это апельсинки», «ты невероятно красивая», «выглядишь просто отпадно», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что модель Мила Кузнецова похвасталась своим огромным бюстом в купальнике.
Звезда скучает по теплым денькам и отдыху на море. Пышногрудая блондинка опубликовала фото, где она позирует на море в купальнике.
Зеленый купальник натянулся на груди, а красное плетение из бретелек идеально удерживало ткань на месте.
Видно, что красотка хорошо загорела на солнце и ее грудь даже покраснела от интенсивных "солнечных ванн".
Напомним, украинка с 13-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка: "Сокровище".
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