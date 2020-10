Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, детально розповіла про розміри свого тіла

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Міла розмістила в соцмережі відеоролик, на якому вона дефілює взад-вперед у відвертій білизні червоного кольору. Періодично вона підходить до камери зовсім близько і то показує свої чудові груди, то посилає фанатам повітряний поцілунок.

"Я справжня!!! Володарка найбільших натуральних грудей України! Занесена до Книги рекордів України! Мій обхват грудей 136 см., а найважливіше для розміру це ще й обхват під грудьми!) Він у мене 89см і так різниця 47 сантиметрів і це хлопці більше 15 розміру) є багато жінок які мають великі груди але і на додачу дуже великі Інші частини тіла (спину, живіт), а розмір грудей-це пропорції в обсягах грудей і під грудьми! Я з тих дівчат які можуть виставити відео в повний зріст і не соромлюся свого тіла! До чого я це все пишу))) є дівчата які настільки фотошоплять свої фотографії що в реалі це зовсім інша людина🤣 🤔 🤣 для чого вони це роблять? так щоб подобатися іншим - це люди з великими комплексами ((Будьте справжні, а найголовніше з позитивом в душі!"–- підписала ролик Кузнєцова.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Міла Кузнєцова MISS UKRAINE🇺 🇦 (@mila_kuznetsova10) 28 жов 2020 в 5:12 PDT

Фанати захоплено відреагували на відвертість Діви.

"Мілка, ти найкраща 100%. Best of the best ♥ ️ 😉 👍 вау фігура у Міли. Ти красуня❤️так, найголовніше бути справжнім і любити себе 💕 Omg 🔥 🔥 🔥 delicious woman 💗 💗 💗 супер шикарна і Симпотяжка. Більше 15🥴, от би хоч раз такий розмір потримати", - написали вони.

Раніше ми писали, що Міла Кузнєцова показала себе в нижній білизні. Так, на опублікованих в Instagram кадрах, красуня позує в чорній відвертій білизні, причому на одному фото вона стоїть обличчям до камери, а на другому – повернулася до фотографа своєю масивною "п'ятою точкою".

"1 або 2? Важкі груди або велика попа?"–- підписала кадри знаменитість.

Міла Кузнєцова показала неймовірний вигляд під час велопрогулянки.

"За що я люблю осінь? За цю загальну умиротворення. За тишу, спокій, безмовність. За це відчуття реальної нереальності, немов все навколо завмерло, час зупинився, а ти стоїш, вдихаєш морозне, освіжаюче колюче повітря, і на душі так тихо ... немов усього іншого світу разом з його проблемами і суєтою раптом не стало", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Українка з 13-м розміром бюста ледь не розірвала блузку пишною гордістю.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром бюста підкорила подіум у короткій сукні.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром звела з розуму формами в облягаючому ТОПі:»плоди дозріли".