Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, показала великолепную фигуру в экстравагантном декольте
Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Очень вкусно», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Кузнецова позирует во время похода в кафе. Красотка демонстрирует роскошную фигуру в экстравагантном топе, который едва не лопнул. На это обратили внимание ее поклонники.
«Очень аппетитно выглядишь», «как ты красиво выглядишь, очень аппетитные фотографии», «невероятная», «великолепная», «прикольная», - пишут они.
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Как сообщалось до этого, украинская модель Мила Кузнецова похвасталась своим огромным бюстом в купальнике.
Звезда скучает по теплым денькам и отдыху на море. Пышногрудая блондинка опубликовала фото, где она позирует на море в купальнике.
Зеленый купальник натянулся на груди, а красное плетение из бретелек идеально удерживало ткань на месте.
Видно, что красотка хорошо загорела на солнце и ее грудь даже покраснела от интенсивных "солнечных ванн".
Завершили летний образ очки и сережки.
Напомним, украинка с 13-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка: "Сокровище".
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