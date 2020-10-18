Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, показала великолепную фигуру в экстравагантном декольте

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Очень вкусно», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кузнецова позирует во время похода в кафе. Красотка демонстрирует роскошную фигуру в экстравагантном топе, который едва не лопнул. На это обратили внимание ее поклонники.

«Очень аппетитно выглядишь», «как ты красиво выглядишь, очень аппетитные фотографии», «невероятная», «великолепная», «прикольная», - пишут они.

Как сообщалось до этого, украинская модель Мила Кузнецова похвасталась своим огромным бюстом в купальнике.

Звезда скучает по теплым денькам и отдыху на море. Пышногрудая блондинка опубликовала фото, где она позирует на море в купальнике.

Зеленый купальник натянулся на груди, а красное плетение из бретелек идеально удерживало ткань на месте.

Видно, что красотка хорошо загорела на солнце и ее грудь даже покраснела от интенсивных "солнечных ванн".

Завершили летний образ очки и сережки.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста впечатлила роскошными видами в декольте до пупка: "Сокровище".

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