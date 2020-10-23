Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась секретами здоровой жизни в домашнем образе

Как пишет Politeka.net, знаменитость рассказала о полезных свойствах кукурузы и разместила новые кадры с этим растением в микроблоге "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Она предстала перед поклонниками в серой толстовке, поверх которой нацепила фартух с цветочными узорами. Ольга Сумская распустила волосы и сделала легкий макияж.

"Друзья, на этот раз расскажу вам о целебных свойствах кукурузных рылец! 🌽 Моя бабушка сушила целый мешок рылец и мы пили его утром .. "Пей, деточка, потому что это очень полезные волоски кукурузки...» - говорила бабушка. А когда у маленьких детишек бывают проблемы с пищеварением, спасает именно эта ботва!", - сообщила актриса. - "Заваривать вечером просто кипятком в заварнике, а утром, натощак по пол-стакана давать детям в течение двух недель. Собственно, эти рыльца лечат много чего... Я собираю рыльца, как только начинает появляться кукурудза🌽, высушиваю на холодильнике, потому что там тепло, как на чердаке... Целую зиму и весну пью настой и даю близким! Советую и вам попробовать!".

Многие пользователи соцсети в комментариях поблагодарили Ольгу Сумскую за полезные советы:

"Название «Голос травы» в Ямайке альтернатива - «Шоу Боба Марли» 😅👍"; "У меня младшая сестра тоже Оля! Оля квасоля"; "Ой,вкуснятенка🌽🌽🌽"; "Четенько"; "Спасибо за совет. Мой отец тоже их употреблял".

Напомним, 54-летняя Сумская забыла про возраст и засветила пышный бюст в пикантном декольте: «Пример для всех».

Как сообщала Politeka, Сумская удивила новым образом, превратившись в «фифу» из Италии: «Все молодеет и молодеет».

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