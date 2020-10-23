Популярная украинская актриса Ольга Сумская поделилась секретами здоровой жизни в домашнем образе

Как пишет Politeka.net, знаменитость рассказала о полезных свойствах кукурузы и разместила новые кадры с этим растением в микроблоге "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца). Она предстала перед поклонниками в серой толстовке, поверх которой нацепила фартух с цветочными узорами. Ольга Сумская распустила волосы и сделала легкий макияж.

"Друзья, на этот раз расскажу вам о целебных свойствах кукурузных рылец! 🌽 Моя бабушка сушила целый мешок рылец и мы пили его утром .. "Пей, деточка, потому что это очень полезные волоски кукурузки...» - говорила бабушка. А когда у маленьких детишек бывают проблемы с пищеварением, спасает именно эта ботва!", - сообщила актриса. - "Заваривать вечером просто кипятком в заварнике, а утром, натощак по пол-стакана давать детям в течение двух недель. Собственно, эти рыльца лечат много чего... Я собираю рыльца, как только начинает появляться кукурудза🌽, высушиваю на холодильнике, потому что там тепло, как на чердаке... Целую зиму и весну пью настой и даю близким! Советую и вам попробовать!".

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Рубрика «ГОЛОС ТРАВИ» #голострави 🌿🌾🌻 Друзі,цього разу розповім вам про цілющі властивості КУКУРУДЗЯНИХ РИЛЕЦЬ!🌽 Моя бабуся сушила цілий мішок рилець і ми пили його зранку..»Пий,дитинко,бо це дуже корисне волосся кукурузки...»-казала бабуня..А коли у маленьких діточок бувають проблеми з травленням,рятує саме це бадиллячко! Заварювати звечора просто кип’ятком у заварнику,а зранку,натще по пів-склянки давати дітям протягом двох тижнів..Власне,ці рильця лікують багато чого..Ось тільки невеличкий перелік :показання до застосування -кукурудзяні волосся мають безліч корисних властивостей. Це дозволяє призначати препарати, що містять екстракти рослин, для лікування таких захворювань: холециститу – запалення жовчного міхура; хронічного гепатиту – запалення тканин печінки; дискінезії жовчних шляхів – порушень жовчовивідної системи, які викликані поганим функціонуванням жовчного міхура; холангіту – хвороби, пов’язаної із запаленням жовчних проток; набряків, викликаних накопиченням зайвої рідини в організмі... Я збираю рильця,як тільки починає з’являтися кукурудза🌽,висушую на холодильнику,бо там тепло,як на горищі..Цілу зиму і весну п‘ю настій і даю близьким!Раджу і вам спробувати!Матінка природа пропонує нам найкраще!Будьте здорові!🌞

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Многие пользователи соцсети в комментариях поблагодарили Ольгу Сумскую за полезные советы:

"Название «Голос травы» в Ямайке альтернатива - «Шоу Боба Марли» 😅👍"; "У меня младшая сестра тоже Оля! Оля квасоля"; "Ой,вкуснятенка🌽🌽🌽"; "Четенько"; "Спасибо за совет. Мой отец тоже их употреблял".

Напомним, 54-летняя Сумская забыла про возраст и засветила пышный бюст в пикантном декольте: «Пример для всех».

Как сообщала Politeka, Сумская удивила новым образом, превратившись в «фифу» из Италии: «Все молодеет и молодеет».

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма..."