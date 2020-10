View this post on Instagram

Рубрика «ГОЛОС ТРАВИ» #голострави 🌿🌾🌻 Друзі,цього разу розповім вам про цілющі властивості КУКУРУДЗЯНИХ РИЛЕЦЬ!🌽 Моя бабуся сушила цілий мішок рилець і ми пили його зранку..»Пий,дитинко,бо це дуже корисне волосся кукурузки...»-казала бабуня..А коли у маленьких діточок бувають проблеми з травленням,рятує саме це бадиллячко! Заварювати звечора просто кип’ятком у заварнику,а зранку,натще по пів-склянки давати дітям протягом двох тижнів..Власне,ці рильця лікують багато чого..Ось тільки невеличкий перелік :показання до застосування -кукурудзяні волосся мають безліч корисних властивостей. Це дозволяє призначати препарати, що містять екстракти рослин, для лікування таких захворювань: холециститу – запалення жовчного міхура; хронічного гепатиту – запалення тканин печінки; дискінезії жовчних шляхів – порушень жовчовивідної системи, які викликані поганим функціонуванням жовчного міхура; холангіту – хвороби, пов’язаної із запаленням жовчних проток; набряків, викликаних накопиченням зайвої рідини в організмі... Я збираю рильця,як тільки починає з’являтися кукурудза🌽,висушую на холодильнику,бо там тепло,як на горищі..Цілу зиму і весну п‘ю настій і даю близьким!Раджу і вам спробувати!Матінка природа пропонує нам найкраще!Будьте здорові!🌞