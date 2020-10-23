Популярна українська актриса Ольга Сумська поділилася секретами здорового життя в домашньому образі

Як пише Politeka.net, знаменитість розповіла про корисні властивості кукурудзи і розмістила нові кадри з цією рослиною в мікроблозі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця). Вона постала перед шанувальниками в сірій толстовці, поверх якої начепила фартух з квітковими візерунками. Ольга Сумська розпустила волосся і зробила легкий макіяж.

"Друзі, цього разу розповім вам про цілющі властивості кукурудзяних рилець! 🌽 Моя бабуся сушила цілий мішок рилець і ми пили його вранці .. "Пий, дитинко, тому що це дуже корисні волоски кукурузки..."- говорила бабуся. А коли у маленьких діточок бувають проблеми з травленням, рятує саме ця бадилля!",- повідомила актриса. - "Заварювати ввечері просто окропом в заварнику, а вранці, натщесерце по пів-склянки давати дітям протягом двох тижнів. Власне, ці рильця лікують багато чого... Я збираю рильця, як тільки починає з'являтися кукурудза🌽, висушую на холодильнику, тому що там тепло, як на горищі... Цілу зиму і весну п'ю настій і даю близьким! Раджу і вам спробувати!".

Багато користувачів соцмережі в коментарях подякували Ользі Сумській за корисні поради:

"Назва" Голос трави "в Ямайці альтернатива - "Шоу Боба Марлі"😅 👍"; "У мене молодша сестра теж Оля! Оля квасоля"; " Ой, вкуснятенка🌽 🌽 🌽"; "четенько"; "спасибі за пораду. Мій батько теж їх вживав".

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