Известная голливудская актриса Анджелина Джоли восхитила дерзкой красотой

Как пишет Politeka.net, фото красотки появилось на одной из фан-страничек звезды. Джоли стояла спиной к камере. Она выбрала для съемки невероятно откровенное платье, обнажившее ее спину и часть бедра. На фото можно рассмотреть многочисленные тату актрисы. На пояснице у нее красуется огромный тигр, на лопатке у актрисы татуировка-заклинание на языке пали, написанная с использованием кхмерского стиля письма, используемого в Камбодже.

«Вы знаете значение ее татуировок?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях Джоли оставили массу комплиментов. Некоторые попробовали угадать, что значат тату актрисы. У самой актрисы нет Инстаграм, поэтому поклонникам приходится проявлять свои эмоции на фан-страничках.

«Ух ты, Анджелина Джоли, твои губы такие красивые», «Вау твое лицо, нос, глаза, волосы такие красивые», «Потрясающее тело, сладкая спина», «Я думаю, что это камбоджийские слова», «В этих словах глубокий смысл», «Ты красивая, я один из твоих фанатов», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что это архивный снимок звезды. Позже она сделала себе еще несколько громадных татуировок на спине.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли спустила платьице, пленив роскошной зоной декольте: «Похожа на принцессу».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли озадачила видом в траурном платье на прогулке с сыном: «Мятежница».