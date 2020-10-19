Известная голливудская актриса Анджелина Джоли покорила страстными кадрами в черном наряде из латекса

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц актрисы появились кадры из фильма «Мистер и миссис Смит», в котором Джоли сыграла вместе со своим экс-супругом Брэдом Питтом. Именно на съемках этого фильма между актерами возник роман, в результате которого Питт расстался со своей женой Дженнифер Энистон и стал жить с Анджелиной.

На фото Джоли предстала в латексном платье-корсете, которое подчеркнуло невероятную фигуру актрисы. На момент съемок актрисе было 30 лет, она была в самом расцвете своей карьеры и красоты. Образ звезда дополнила соблазнительными чулками и сеточкой на руках.

Отметим, что поклонники не смогли сдержать эмоций, оставив под фото массу комплиментов.

«Красивая», «хватит, ты слишком красивая», «Дикая роза», «Бомба», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли свела с ума видом в черном платье. В сети появились архивные фото времен молодости актрисы. Как известно, звезда начала работать моделью с 16 лет. На снимке Джоли спустила плечики платья, обнажив аккуратные нежные ключицы и зону декольте. Выглядела она превосходно.

Напомним, что Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли озадачила видом в траурном платье на прогулке с сыном: «Мятежница».

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в пикантной ночнушке замерла в хищной позе на полу: «Девушка-дракон».