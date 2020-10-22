Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі захопила зухвалою красою

Як пише Politeka.net, фото красуні з'явилося на одній з фан-сторінок зірки. Джолі стояла спиною до камери. Вона вибрала для зйомки неймовірно відверту сукню, що оголила її спину і частину стегна. На фото можна розгледіти численні тату актриси. На попереку у неї красується величезний тигр, на лопатці у актриси татуювання-заклинання на мові палі, написане з використанням кхмерського стилю письма, використовуваного в Камбоджі.

"Ви знаєте значення її татуювань?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях Джолі залишили масу компліментів. Деякі спробували вгадати, що означають тату актриси. У самої актриси немає Instagram, тому шанувальникам доводиться проявляти свої емоції на фан-сторінках.

"Ух ти, Анджеліна Джолі, твої губи такі красиві", "Вау твоє обличчя, ніс, очі, волосся такі красиві", "приголомшливе тіло, солодка спина", "я думаю, що це камбоджійські слова", "в цих словах глибокий сенс", "ти красива, я один з твоїх фанатів", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що це архівний знімок зірки. Пізніше вона зробила собі ще кілька величезних татуювань на спині.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі спустила платтячко, полонивши розкішною зоною декольте:"схожа на принцесу".

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