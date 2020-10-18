Джоли снова засветилась в магазине во время покупок

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли удивила внешним видом на прогулке со старшим сыном

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось фото, сделанное папарацци в тот момент, когда Джоли выходила из магазина. Актриса была одета в длинное черное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку, но выглядело траурным. Джоли надела черные туфли без каблука, а также закрыла лицо медицинской маской черного цвета.

Стоит отметить, что на одном из фото актрису сняли, когда в магазин заходила женщина, протестующая против эксплуатации животных. Джоли очень внимательно смотрела на активистку, ведь и сама имеет активную гражданскую позицию.

«Анджелина Джоли гуляет в Лос-Анджелесе с Паксом», - подписали фото авторы аккаунта.

Под фото Джоли традиционно оставили массу приятных слов.

«Боже, наконец-то», «Очень красивая, ты принцесса, ты художник, ты потрясающая, ты очень красивая», «Мятежница», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появилось яркое архивное фото с молодой Анджелиной Джоли. На снимке актриса позировала в соблазнительном черном платье. Звезда спустила плечики наряда, обнажив ключицы и зону декольте.

Напомним, что Анджелина Джоли в шелковом платье-ночнушке пикантно выгнулась на полу, засветив лишнее: «Дикая роза».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в пикантной ночнушке замерла в хищной позе на полу: «Девушка-дракон».