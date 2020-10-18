Известная голливудская актриса Анджелина Джоли удивила внешним видом на прогулке со старшим сыном
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм появилось фото, сделанное папарацци в тот момент, когда Джоли выходила из магазина. Актриса была одета в длинное черное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигурку, но выглядело траурным. Джоли надела черные туфли без каблука, а также закрыла лицо медицинской маской черного цвета.
Стоит отметить, что на одном из фото актрису сняли, когда в магазин заходила женщина, протестующая против эксплуатации животных. Джоли очень внимательно смотрела на активистку, ведь и сама имеет активную гражданскую позицию.
«Анджелина Джоли гуляет в Лос-Анджелесе с Паксом», - подписали фото авторы аккаунта.
Под фото Джоли традиционно оставили массу приятных слов.
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«Боже, наконец-то», «Очень красивая, ты принцесса, ты художник, ты потрясающая, ты очень красивая», «Мятежница», «Красотка», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что в сети появилось яркое архивное фото с молодой Анджелиной Джоли. На снимке актриса позировала в соблазнительном черном платье. Звезда спустила плечики наряда, обнажив ключицы и зону декольте.
Напомним, что Анджелина Джоли в шелковом платье-ночнушке пикантно выгнулась на полу, засветив лишнее: «Дикая роза».
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в пикантной ночнушке замерла в хищной позе на полу: «Девушка-дракон».