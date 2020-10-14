Известная голливудская актриса Анджелина Джоли покорила страстными кадрами в черном наряде

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм Джоли появились архивные фото со съемок Анджелина во времена ее молодости.

На фото юная красотка позировала в соблазнительном черном платье. Она спустила плечики, обнажив аккуратные нежные ключицы и зону декольте. Волосы красотка зачесала на одну сторону, что придало снимку особого шарма.

Кроме этого, на одном из кадров Джоли широко улыбалась, демонстрируя идеальную улыбку.

«Анджелина Джоли начала работать моделью в 16 лет. У нее проблема с модельным бизнесом, кто-то назвал ее «толстой», когда она была худой. Теперь Джоли - одна из самых фотографируемых людей в мире», - подписали фото авторы канала.

Стоит отметить, что поклонники высоко оценили архивные снимки звезды.

«Я люблю это фото с Анджелиной Джоли», «В молодости она была похожа на принцессу», «О мой бог! Джоли просто удивительна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что на фан-странице появилось фото, на котором Джоли была полностью обнаженной. Свою грудь артистка аккуратно прикрыла ногой. Она хищно смотрела в кадр, прикрыв часть лица растрепанными волосами.

Напомним, что цветущая Анджелина Джоли едва не выронила пышный бюст из пикантного платья: «Нет равных».

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли засветила самое сокровенное в легком платье без белья: "Ух ты, идеальнее не найти!".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в шелковом платье-ночнушке пикантно выгнулась на полу, засветив лишнее: «Дикая роза».