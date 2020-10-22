Родство двойняшек Лизы и Гарри с певицей Аллой Пугачевой вызывает много вопросов

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звездной семейки в Инстаграм опубликован фотоколлаж с дочерьми Примадонны Кристиной Орбакайте и Лизой Галкиной.

"Сестрёнки 😍😍😍 Похожи?", - говорится в сообщении.

Пользователи высказали свое мнение по этому поводу в комментариях. Тайна Пугачевой и ее детей как никогда близка к разгадке. Одни предполагают, что Кристина на самом деле - мама Лизы, другие, что яйцеклетки были взяты у вовсе другой женщины, однако, большинство уверены, что Алла Борисовна на самом деле не родительница двойняшкам.

"Это не сестрёнка а мама... Больше чем уверена,что у Пугачевой яйцеклетки никакой не было... А выступила в роли мамы Кристина, поэтому и сходство"

"Конечно не Алла, она как-то давала интервью из Швейцарии. Они там с Киркоровым детей хотели. Так вот уже тогда у неё не было био материала... А это и Кристины навряд ли дети... Только сумасшедшая может раздавать свои яйцеклетки направо и налево 🤗"

"мне кажется, что они вообще не родня, не похожи вообще , совершенно, отец конечно Галкин, а кто мама не ясно"

"я сама с самого начала думала, что логичнее всего от Кристины взять яйцеклетку. Но в поведении Кристины не изменилось ничего, она ровно к этим детям относится, как и сама Пугачева. Пугачева куда сильнее любит Клавдию, это ж очевидно... Дети очень красивые, Пугачевой там и не пахнет"

"Нет разные, непохожи, но красавицы обе"

"Не похожи. Гадай ни гадай, все равно не узнаем, откуда у Пугачевой могли появиться дети, да еще двое"

"Нет не похожи, ничего общего"

"Я думала дочь Кристины"

"Оба похожи на Аллу Борисовну❤️❤️❤️"

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