Российская певица Алла Пугачева ошеломила фигурой в черном пикантном платье

Как передает Politeka.net, фото появилось на одной из фан-страниц в Инстаграм.

Черное платье Аллы Пугачевой имеет откровенный фасон, поскольку у него спущены плечи и прозрачный подол, сквозь который зрители сразу разглядели стройные ноги российской звезды.

На ногах у Пугачевой - балетки серебристого цвета. Наряд дополняет массивное украшение на шее и кружевные перчатки.

Стоит отметить, что, не смотря на солидный возраст Примадонны, данный образ пришелся ей к лицу и поклонники одарили ее комплиментами. Но безусловно нашлись и те, кто очередной раз подчеркнул, что Пугачева просто любит привлекать к себе внимание, а данный наряд неуместен для семидесятилетней женщины.

«Красавица», «Так держать», «Как такое возможно в 70лет,а ножки какие стройные, я вами восхишаюсь выглядите очень даже классно», «Женщина в платье-это магия, платье делает нас женственными и желанными», «Вы эталон красоты», «С годами только краше», - пишут в комментариях.

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