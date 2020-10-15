Алла Пугачева впечатлила моложавым видом в компании мужа и детей

Новое фото звездного семейства появилось на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На милом семейном снимке Алла Пугачева и Максим Галкин позируют в роскошном холле своего замка с детьми – Лизой и Гарри. При этом родители явно собираются на какое-то мероприятие, либо только что вернулись – на них можно заметить торжественные наряды и черные плащи. При этом дети одеты просто и по-домашнему.

Стоит отметить, что Алла Борисовна на фото выглядит гораздо моложе своего возраста. Примадонна приобнимает мужа и дочь и счастливо улыбается.

Поклонники знаменитостей не смогли обойти такой снимок стороной.

«Дети раздеты, а родители в пОльтах», «Красивая пара а детишки просто супер. Огромного счастья вам», «Без пафоса и очень приятно смотреть», «Аллочка красавица эта прическа вам очень идет», «Аллино счастье», «В ее то возрасте и занимается детками молодец», - пишут люди.

До этого мы писали, что Примадонна опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивный снимок, на котором предстала в окружении известных друзей.

Так, модельер Валентин Юдашкин вклинился между нею и ее мужем Максимом Галкиным. 14 октября мэтру исполняется 57 лет, с чем его и поздравила Алла Борисовна.

На фото они с "королем моды" сидят вдвоем в кресле. Пугачева в узких рваных джинсах и розовом пуловере нежно обняла друга за спину и прижалась к нему.

Напомним, Пугачева в порыве страсти бросилась к любовнику на сцену, появилось видео: "Шикарная пара!".

Как сообщала Politeka, Пугачева при живом Галкине украдкой пообнималась со старым другом: "Алла совсем...".

Также Politeka писала, что Галкин сравнил себя в детстве со своим сыном, сходство впечатляет: эмоциональные кадры.