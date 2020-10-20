Певица Кристина Орбакайте после длительной паузы показалась на публике
Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала рядом с росийским дизайнером Игорем Чапуриным.
"Первый раз за много месяцев вышла, как говорится - out! Только, чтобы поддержать и увидеться с замечательным Игорем Чапуриным на его новом показе", - написала артистка.
В Сети активно комментируют снимки. При этом мнения относительно внешнего вида Орбакайте у пользователей Сети кардинально отличаются.
«Как всегда, самая элегантная», «Фото как-будто у туалета в городском парке. Ещё скажите, что это модно», «Платье але Туркмения», «Какое платье», «Дорогая Кристина Вы очаровательны», «Какая красивая!😍😍😍», - пишут в комментариях.
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Ранее мы сообщали, Орбакайте поразила кадрами с метлами, которые припасла для Хэллоуина. Звезда решила эпатировать публику, воображая из себя ведьму. Она лихо вскочила сразу на две метлы и поскакала вперед.
"Добрый день, друзья, я полетела! Встречайте! Юхууу!", - говорит на кадрах певица.
Пользователи пришли в восторг, правда, некоторые указали "неопытной" Кристине на ошибку - она не той стороной повернула метлы.
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Также Politeka писала, что довольная Орбакайте, по пятам Дженнифер Лопес, взбудоражила семейными фото с мужем и дочерью.