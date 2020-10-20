Певица Кристина Орбакайте после длительной паузы показалась на публике

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала рядом с росийским дизайнером Игорем Чапуриным.

"Первый раз за много месяцев вышла, как говорится - out! Только, чтобы поддержать и увидеться с замечательным Игорем Чапуриным на его новом показе", - написала артистка.

В Сети активно комментируют снимки. При этом мнения относительно внешнего вида Орбакайте у пользователей Сети кардинально отличаются.

«Как всегда, самая элегантная», «Фото как-будто у туалета в городском парке. Ещё скажите, что это модно», «Платье але Туркмения», «Какое платье», «Дорогая Кристина Вы очаровательны», «Какая красивая!😍😍😍», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Орбакайте поразила кадрами с метлами, которые припасла для Хэллоуина. Звезда решила эпатировать публику, воображая из себя ведьму. Она лихо вскочила сразу на две метлы и поскакала вперед.

"Добрый день, друзья, я полетела! Встречайте! Юхууу!", - говорит на кадрах певица.

Пользователи пришли в восторг, правда, некоторые указали "неопытной" Кристине на ошибку - она не той стороной повернула метлы.

Напомним, что Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря"

Также Politeka писала, что довольная Орбакайте, по пятам Дженнифер Лопес, взбудоражила семейными фото с мужем и дочерью.