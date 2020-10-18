Несмотря на то, что младшим детям Аллы Пугачевой уже 7 лет, до сих пор в Сети активно обсуждают, что певица на самом деле им не родственница
Как передает Politeka.net, в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж из фото Лизы Галкиной и ее 71-летней матери, певицы Аллы Пугачевой.
Примадонна и девочка предстали в практически одинаковх нарядах: обе в красных беретах, с белокурыми локонами.
"Алла Пугачева и ее дочь Лиза Галкина🥰 Какая девочка все же красивая 😍", - говорится в подписи.
Пользователи с новой силой стали обсуждать, похожа ли девочка на Аллу Борисовну, и действительно ли та ей приходится родной матерью. По одной из версий особо активных поклонников звездной семейки, Лиза - дочь юмориста Максима Галкина, рожденная от суррогатной матери, а вот Пугачевой она - приемная.
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"Как не крути, но не похожа она на Аллу!!!" - "даже на Галкина не похожа, очень красивая девочка" - "вот Кристина не похожа, а эта дочка копия мама"
"Обыкновенный ребенок, что так восхищаться-то?"
"Очень даже похожа, светленькая как мама" - "как приёмная мама)))"
"она Галкина дочь, от сурогатной матери, а Алле она чужая. Это же даже видно. Даже по отношению её к детям, не мать она им"
"Приёмная внучка бабушки Аллы"
"Мне кажется, что дети от суррогатных матерей вообще не похожи на своих мам"
"Вот так сами и возвышаем до небес. Ребенок, как ребенок. А то маму в "примодонну" возвели и дочке теперь титул придумавают. Обычная девочка, здоровья ей"
"А мама-то, рыженькая была"
"и фига не похожа ни на маму ни на папу"
Напомним, что Пугачева при живом Галкине украдкой пообнималась со старым другом: "Алла совсем...".
Как сообщала Politeka, моложавая Пугачева поразила цветущим видом с Галкиным и детьми: «В ее-то возрасте…».