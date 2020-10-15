В семье российской певицы Аллы Пугачевой появилась новая радость
Известно, что примадонна очень талантливая артистка, а также заботливая мать и бабушка, пишет Politeka.net. Сейчас певица вместе с мужем, Максимом Галкиным, воспитывает двоих маленьких детей. Однако на днях стало известно о новой радости в семье артистки.
Так, племянник Пугачевой, Владислав, стал отцом во второй раз. Мужчина в прошлом году женился на 35-летней уроженке Казани, бухгалтере Гузель, а в этом году их семья пополнилась.
Известно, что супруга Владислава должна была родить в сентябре, но она попала в реанимацию. В результате 3 августа на свет появилась девочка, которую назвали Евгенией.
По информации в СМИ, ребенок появился на свет здоровым. Сейчас малышка и ее мама находятся дома и обе чувствуют себя хорошо.
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Напомним, о том, что Гузель была беременна стало известно еще в июне. Еще на тот момент пара хотела назвать малышку Евгенией, в честь старшего сына Владислава. Об этом сообщал сайт "Стархит".
Отметим, несколько лет назад Алла Пугачева забрала от племянника и его бывшей жены сына, после того как обоих нашли в беспамятстве. Оказалось, супруги употребляли наркотики. Звезда отправила Владислава на лечение, а позже он встретил свою нынешнюю жену Гузель.
Также утверждалось, что примадонна подарила племяннику квартиру, где он сейчас живет вместе с семьей.
Что касается первого сына Владислава, то, по информации СМИ, он воспитывается личным водителем Пугачевой - Игорем, на которого оформлено временное опекунство.
Племянник артистки и его бывшая планировали обращаться в суд, чтобы вернуть сына.
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