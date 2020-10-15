В семье российской певицы Аллы Пугачевой появилась новая радость

Известно, что примадонна очень талантливая артистка, а также заботливая мать и бабушка, пишет Politeka.net. Сейчас певица вместе с мужем, Максимом Галкиным, воспитывает двоих маленьких детей. Однако на днях стало известно о новой радости в семье артистки.

Так, племянник Пугачевой, Владислав, стал отцом во второй раз. Мужчина в прошлом году женился на 35-летней уроженке Казани, бухгалтере Гузель, а в этом году их семья пополнилась.

Известно, что супруга Владислава должна была родить в сентябре, но она попала в реанимацию. В результате 3 августа на свет появилась девочка, которую назвали Евгенией.

По информации в СМИ, ребенок появился на свет здоровым. Сейчас малышка и ее мама находятся дома и обе чувствуют себя хорошо.

Напомним, о том, что Гузель была беременна стало известно еще в июне. Еще на тот момент пара хотела назвать малышку Евгенией, в честь старшего сына Владислава. Об этом сообщал сайт "Стархит".

Отметим, несколько лет назад Алла Пугачева забрала от племянника и его бывшей жены сына, после того как обоих нашли в беспамятстве. Оказалось, супруги употребляли наркотики. Звезда отправила Владислава на лечение, а позже он встретил свою нынешнюю жену Гузель.

Также утверждалось, что примадонна подарила племяннику квартиру, где он сейчас живет вместе с семьей.

Что касается первого сына Владислава, то, по информации СМИ, он воспитывается личным водителем Пугачевой - Игорем, на которого оформлено временное опекунство.

Племянник артистки и его бывшая планировали обращаться в суд, чтобы вернуть сына.

Напомним, что всплыли пикантные подробности из шальной молодости Пугачевой: "Алла любила...".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Пугачева устроила горячие танцы с Галкиным: "Аллуся - отпад!".

Также Politeka писала, что кокетливая Алла Пугачева с мороженым заставила глотать слюнки: "Приятного аппетита!", редкое фото.