Алла Пугачева восхитила молодым видом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц опубликовали снимок, который произвел фурор. (Чтобы посмотреть - просколльте вниз)

На снимке запечатлена смеющаяся Примадонна с кудрявой укладкой и ярким макияжем. Соблазнительный черный наряд добавляет образу пикантности, обнажая плечо.

В Сети Пугачеву засыпали комплиментами после такого впечатляющего снимка. В комментариях даже отметили, что Галкину стоит волноваться, поскольку такую красотку могут и увести.

«Звезда звездочка звездище, самая шикарная женщина России», «Слов нет, Алла прекрасна, великолепная❤️❤️❤️😍😍🔥🔥🔥», «Королева красоты», «Аллочка, вы ещё молодая женщина. Счастья вам и побольше радостей, и главное здоровья», «Восхитительная», «Девушка сколько вам лет? Очень красиво и безумно очаровательно!!! Так держать? Муж рядом должен стоять, а то уведут девушку прямо на глазах», «Какая прелесть перед нами!!! Ты великолепна, красота ты наша!❤️👏👏», Бунтарь, всем врагам назло", «До чего Великолепна!!!! Браво, Алла Борисовна!», - пишут в комментариях.

Напомним, что Пугачева при живом Галкине украдкой пообнималась со старым другом: "Алла совсем...".

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