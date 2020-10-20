Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", похвасталась новым достижением в карьере

Как сообщает Politeka.net, в Нью-Йорке (США) знаменитость получила награду международного кинофестиваля "Челси" в номинации "Лучшая актриса". Она поделилась своими эмоциями в ролике, который выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Немецко-турецкая актриса известа ролями в исторических и драматических проектах, но недавно снялась в триллере "Улей". В свое посте Мерьем Узерли заявила, что очень счастлива и гордится такой наградой, она поблагодарила съемочную команду фильма, жюри конкурса и всех причастных к ее победе. В ролике знаменитая красотка предстала в розовом платье с широким "воротничком" в окружении различного съемочного реквизита. Можно заметить, что звезда заметно изменилась за последнее время, ее лицо слегка округлилось, кожа побледнела, а волосы стали темнее.

Пользователи соцсети в комментариях поделились своими впечатлениями после обращения знаменитой Роксоланы и обратили внимание на ее внешность:

"Ты талант во всем мире"; "О, где она, моя Хюрем"; "Насмотрелась хоть на такую красоту, и смех у нее заразительный"; "Да, вы супер актриса."; "Что случилось с твоей кожей?"; "Вы заслуживаете еще большего"; "Ты похожа на другую женщину, не думала, что это ты"; "Ты очень милая, ты очень красивая, у тебя прекрасное сердце, и мы тебя очень любим, пожалуйста, не пользуйся ботоксом. Ты такая красивая, что тебе не нужны такие дополнения"; "Очень сильно люблю Вас!!!! Богиня!!! Ваш смех просто чудо!!! Будьте всегда счастливы!!!"; "Что сделали с твоим лицом".

В сентябре Мерьем Узерли призналась, что беременна. Долгое время она скрывала свое интересное положение, однако сейчас живот стал слишком заметным. Малыш должен родитья в январе.

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