Сериал "Великолепный век" запомнился и полюбился многим не только своими талантливыми актерами и красивыми костюмами, но и своими обворожительными султаншами

Для ролей подобрали удивительной красоты актрис, сообщает Politeka.net. В сети появились фото звезд сериала с макияжем и без.

Начнем с Мерьем Узерли, исполнившую одну из главных ролей султанши Хюррем. Фото звезды без макияжа ничем не хуже того, где она находится в роли. Можно даже сказать, что без косметики красотка выглядит моложе.

А вот актриса Вахиде Гердюм, исполнившая Хюррем в старости.

Нур Феттахоглу (султанша Махидевран) часто в сети делится снимками своего "голого" лица. Звезда выглядит свежо и, по-своему, ярко. Некоторые из комментаторов в Инстаграм, где был обнародован пост, написали об актрисе так: "Самая красивая из них".

Пелин Карахан (Михримах) исполнила роль амбициозной женщины, которая была готова на все ради своих братьев в борьбе за престол. Актриса без макияжа выглядит очень интересно.

Актриса Сельма Эргеч (Хатидже) появилась в сериале в роли хрупкой и нежной родной сестры султана. В 41 год без макияжа она выглядит просто фантастически.

Звезда Мерве Болугур (Нурбану) сыграла знатную венецианку. Вот как звезда выглядит без макияжа и фотошопа:

Актриса Нур Айсан (Махидевран) стала известна после роли первой жены султана. Звезда выглядит хорошо, стоит отметить, что ей всего 30 лет.

Небахат Чехре (Айше Хафса) не выглядит на свои 76 лет даже без макияжа.

Как выглядит Мельтем Джумбул (Фатьма) в роли и в обычной жизни:

Беррак Тюзюнатач (Михриниса Султан) в образе и без:

Все актрисы выглядят просто неописуемо красиво и у каждой есть своя "изюминка".

Напомним, что раздетая Узерли из «Великолепного века» прикрылась цветами, заставив покраснеть всех: «мечта султана».

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».

Также Politeka сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".