Актриса немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», показала фигуру в прозрачном корсете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, актриса позирует в черном наряде и полупрозрачном боди, эффектно подчеркнув фигуру кольте и серьгами. При этом Узерли игриво заглядывает в кадр, что привело в восторг ее поклонников.

«Красотка», «Ох, этот взгляд…», «огонь, малышка», «самая красивая девочка в мире», «горячая королева», «насколько же вы великолепны», - пишут они.

Уточним, что сама актриса кадры решила никак не подписывать.

До этого мы рассказывали, что звезда «Великолепного века» немецко-турецкого происхождения Мерьем Узерли похвасталась красотой в новом образе

Так, актриса позирует в черном пальто и очках, элегантно застыв на камеру. Один из снимков сделан вблизи, а сама красотка улыбается в кадр.

Также знаменитость поделилась черно-белой фотографией, на которой она распахивает наряд. При этом в кадр попали массивные кольца Узерли.

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