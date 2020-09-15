Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся исполнением главной роли в сериале «Великолепный век», поразила нежной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала свою роскошную внешность крупным планом. Девушка была в обычной черной майке. Ее руки и плечи были оголены. Актриса позировала на черном фоне, благодаря чему ее тело прекрасно оттенялось светом.

Выглядела Узерли чарующе, от ее лица просто невозможно оторвать взгляд, о чем в комментариях написали поклонники. На фото можно рассмотреть пухлые губы звезды, ее выразительный подбородок и невероятные глаза.

Всего за 40 минут пост артистки собрал более 80 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красота какая», «Красотка», «Ты выглядишь очень шикарно. Очень тебя люблю», «Так потрясающе», «Твои глаза - это чудо, я бы остался и часами смотрел бы на них», «Я тебя люблю. Я смотрю «Великолепный век» восемь лет, потому что вы с Арасом играете там. Я так тебя люблю. И я никогда не перестану это говорить», «Мой кумир», «Моя королева», «Какие необыкновенные глаза», «Ангел», - пишут поклонники.

Отметим, что актриса находится в интересном положении, поэтому делится старыми фотографиями.

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

Как сообщала Politeka, звезда "Великолепного века" изумила идеальными чертами, показавшись вблизи: "Мерьем, какая же...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли ослепила красотой, показав лицо вблизи: «Такая счастливая».