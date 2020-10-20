Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася серіалом "Величне століття", похвалилася новим досягненням в кар'єрі

Як повідомляє Politeka.net, в Нью-Йорку (США) знаменитість отримала нагороду Міжнародного кінофестивалю "Челсі" в номінації "Краща актриса". Вона поділилася своїми емоціями в ролику, який виклала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Німецько-турецька актриса відома ролями в історичних і драматичних проектах, але нещодавно знялася в трилері"Вулик". У своєму пості Мер'єм Узерлі заявила, що дуже щаслива і пишається такою нагородою, вона подякувала знімальній команді фільму, журі конкурсу і всіх причетних до її перемоги. У ролику знаменита красуня постала в рожевій сукні з широким "комірцем" в оточенні різного знімального реквізиту. Можна помітити, що зірка помітно змінилася за останній час, її обличчя злегка округлилося, шкіра зблідла, а волосся стало темніше.

Користувачі соцмережі в коментарях поділилися своїми враженнями після звернення знаменитої Роксолани і звернули увагу на її зовнішність:

"Ти талант у всьому світі"; "О, де вона, моя Хюрем"; "надивилася хоч на таку красу, і сміх у неї заразливий"; "так, ви супер актриса."; "Що сталося з твоєю шкірою?"; "Ви заслуговуєте ще більшого"; "ти схожа на іншу жінку, не думала, що це ти"; "ти дуже мила, ти дуже красива, у тебе прекрасне серце, і ми тебе дуже любимо, будь ласка, не користуйся ботоксом. Ти така красива, що тобі не потрібні такі доповнення"; " дуже сильно люблю Вас!!!! Богиня!!! Ваш сміх просто диво!!! Будьте завжди щасливі!!!"; "Що зробили з твоїм обличчям".

У вересні Мер'єм Узерлі зізналася, що вагітна. Довгий час вона приховувала своє цікаве положення, проте зараз живіт став занадто помітним. Малюк повинен народитья в січні.

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