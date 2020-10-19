Вокалистка студии "Квартал 95" Вера Кекелия поделилась заветным желанием в футуристичном образе

Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" удивительные снимки с фотосессии, в которой она недавно приняла участие. Красотка надела блестящий латексный плащ, черного цвета, массивные квадратные кольца, а также сделала себе вызывающий макияж и дерзкую прическу.

На одном из кадров Вера Кекелия позирует в наглухо застегнутой верхней одежде, приложив пальцы к подбородку, свободную руку она с задумчивым взглядом завела за голову - в этот момент ее локоны аккуратно зачесаны назад. На следующем снимке певица расстегнула плащ и высоко подняла воротник, чуть прикрыв свое лицо с загадочным видом. На последнем фото артистка натянула наряд на голову, из-за чего ее локоны растрепались и налезли на лоб.

"Фантастическое кино вместе с @lesiapatoka !!! Сняться в кино - это ещё одно мое большое желание;) а вдруг... когда нибудь возьмёт и сбудется;)", - высказалась Вера Кекелия в комментариях.

Пользователи соцсети в комментариях оценили необычный внешний вид знаменитости и засыпали ее приятными комплиментами:

"Вера! Это незаконно! Ты такая роскошная, что я хочу сделать фотообои с этими снимками и обклеить тобой всю комнату!!!😍😍😍"; "Нереально красиво"; "Классный мэйк"; "Вы крутая"; "Веруся, какая же ты 😍❤️"; "Похожа на молодую Мадонну.🤩♥️🎈"; "Шикардос".

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