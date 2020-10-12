Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала себя и свои умения
На фото красотка позировала в лосинах, топе и белых носках. Екатерина стояла перед зеркалом и демонстрировала безупречную фигуру, а волосы собрала в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Персоналки done. Хочу гулять по городу. Кто хочет присоединиться. Напишите мне", - написала Екатерина.
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На втором фото звезда уже была на шпагате. Никитина демонстрировала себя в профиль посреди комнаты.
"Немного мотивации", - был подписан кадр с растяжкой Екатерины.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Королева".
Сообщалось, что 24-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась в сети кадрами перевоплощения.
Сначала на кадрах можно увидеть Никитину без макияжа и прически, артиска морщит нос и сама себе не нравится.
Затем при помощи быстрого режима внешность юмористки резко меняется и она преображается.
Сообщалось, что молодая актриса из студии "Квартал 95" Екатерина Никитина поразила роскошным образом, в котором пощеголяла на берегу моря.
Знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" несколько фото, сделанных во время отдыха на море. Для них девушка позировала в светло-желтом купальнике-боди.
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