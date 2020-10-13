Звезда Студии «Квартал 95» Вера Кекелия впечатлила романтичным образом и рассказала о съемках
Артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
«Большая часть программ Життя відомих людей отсняты! Вроде бы только всё началось, а мы уже прошли экватор;)», - написала Кекелия.
Этот пост она сопроводила серией своих новых снимков. На них она позирует в роскошном атласном костюме темно-бирюзового цвета. Наряд с широкими рукавами выглядит очень необычно и женственно. Дополняет образ красотки гламурный макияж в светлых оттенках с блестящими тенями.
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Поклонники Веры не смогли пройти мимо такого поста.
«Такой цвет платья красивый. Тебе очень идёт!», «Любуюсь», «Какая ты утонченная», «Нереальная красотка», - пишут украинцы.
До этого мы писали, что Кекелия показала стройную фигуру в элегантном платье.
Артистка «Женского Квартала» показала роскошный образ в своем Инстаграм.
Она также опубликовала два своих новых снимка. На них юмористка позирует в длинном белом платье. Облегающий наряд с глубоким декольте идеально подчеркивает пышную грудь и тонкую талию артистки. Свой образ Кекелия дополнила оригинальным украшением в виде тонкой золотистой цепочки, свисающей с шеи на ее руку.
Напомним, кокетливая блондинка из «Квартал 95» выставила напоказ белоснежное декольте: «Мадонна».
Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" эффектно села на шпагат, не оставив равнодушных: "Немного мотивации".
Также Politeka писала, что Кекелия, Адамчук и другие звезды "Квартал 95" померились прелестями в роскошных платьях: "Богини!".