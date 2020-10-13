Звезда Студии «Квартал 95» Вера Кекелия впечатлила романтичным образом и рассказала о съемках

Артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Большая часть программ Життя відомих людей отсняты! Вроде бы только всё началось, а мы уже прошли экватор;)», - написала Кекелия.

Этот пост она сопроводила серией своих новых снимков. На них она позирует в роскошном атласном костюме темно-бирюзового цвета. Наряд с широкими рукавами выглядит очень необычно и женственно. Дополняет образ красотки гламурный макияж в светлых оттенках с блестящими тенями.

Поклонники Веры не смогли пройти мимо такого поста.

«Такой цвет платья красивый. Тебе очень идёт!», «Любуюсь», «Какая ты утонченная», «Нереальная красотка», - пишут украинцы.

До этого мы писали, что Кекелия показала стройную фигуру в элегантном платье.

Артистка «Женского Квартала» показала роскошный образ в своем Инстаграм.

Она также опубликовала два своих новых снимка. На них юмористка позирует в длинном белом платье. Облегающий наряд с глубоким декольте идеально подчеркивает пышную грудь и тонкую талию артистки. Свой образ Кекелия дополнила оригинальным украшением в виде тонкой золотистой цепочки, свисающей с шеи на ее руку.

Напомним, кокетливая блондинка из «Квартал 95» выставила напоказ белоснежное декольте: «Мадонна».

Как сообщала Politeka, блондинка из "Квартал 95" эффектно села на шпагат, не оставив равнодушных: "Немного мотивации".

Также Politeka писала, что Кекелия, Адамчук и другие звезды "Квартал 95" померились прелестями в роскошных платьях: "Богини!".