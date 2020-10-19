Вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія поділилася заповітним бажанням у футуристичному образі

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" дивовижні знімки з фотосесії, в якій вона нещодавно взяла участь. Красуня одягла блискучий латексний плащ, чорного кольору, масивні квадратні кільця, а також зробила собі яскравий макіяж і зухвалу зачіску.

На одному з кадрів Віра Кекелія позує в наглухо застебнутому верхньому одязі, приклавши пальці до підборіддя, вільну руку вона з задумливим поглядом завела за голову - в цей момент її локони акуратно зачесані назад. На наступному знімку співачка розстебнула плащ і високо підняла комір, трохи прикривши своє обличчя із загадковим виглядом. На останньому фото артистка натягнула наряд на голову, через що її локони розтріпалися і налізли на лоб.

"Фантастичне кіно разом з @lesiapatoka !!! Знятися в кіно-це ще одне моє велике бажання;) а раптом... коли небудь візьме і збудеться;)", - висловилася Віра Кекелія в коментарях.

Користувачі соцмережі в коментарях оцінили незвичайний зовнішній вигляд знаменитості і засипали її приємними компліментами:

"Віра! Це незаконно! Ти така розкішна, що я хочу зробити фотошпалери з цими знімками і обклеїти тобою всю кімнату!!!😍 😍 😍 "; "Нереально красиво"; "класний мейк";" ви крута"; " веруся, яка ж ти😍❤️"; "Схожа на молоду Мадонну.🤩 ♥ ️ 🎈"; "Шикардос".

Нагадавши, томна блондинка з "Квартал 95" звела з розуму романтичним образом

Як повідомляла Politeka, блондинка з " Квартал 95 "ефектно сіла на шпагат, не залишивши байдужих:"трохи мотивації".

Також Politeka писала, що Кекелія, Адамчук та інші зірки " Квартал 95 "помірялися принадами в розкішних сукнях:" богині!".