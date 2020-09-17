Роскошные звезды "Квартал 95" заворожили красотой в платьях

На официальной странице "Женского квартала" в Инстаграм появилась подборка снимков артисток в красивых платьях, сообщает Politeka.net.

Авторы поста предложили подписчикам проголосовать за платье, которое им понравилось больше всего.

"Выбирай цвет платья! ❤️🧡💛💜 1, 2, 3, 4 или 5?", - говорится в подписи.

Стоит отметить, что каждый наряд выглядел просто великолепно на своей хозяйке.

Так, Вера Кекелия позировала в белоснежном платье с глубоким декольте на тонких бретельках. Наряд обтянул шикарную фигуру артистки, в частности, подчеркнув тонкую талию.

Соблазнительная брюнетка Марта Адамчук подчеркнула свои достоинства красным нарядом. От звезды невозможно оторвать взгляда.

Актриса Ольга Жуковцова-Кияшко выбрала розовое мини-платье, которое оголило ее стройные ножки.

Ирина Сопонару подчеркнула достоинство нарядом, похожим на платье. Длинная юбка выделила красивые бедра артистки.

Екатерина Никитина в желтом платье и босоножках привлечет внимание любого мужчины, где бы не была.

"Красивое платье красное!!❤️❤️❤️ Марта Адамчук!!❤️❤️", "Но мы запутались в карусели, вы все такие красивые", "Все платья такие классные 💃🏼, поэтому трудно выбрать одну 🏵️⭐", "Богини!!! 🔥🔥🔥Невозможно выбрать", "Все очень хорошие 👍😊💞💞 💞💞💞 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Вера Кекелия поделилась снимком, на котором удобно расположилась на сидении в цветастом топе и со счастливой улыбкой на лице. Судя по виду за окном, цветы ей только купили, чтобы порадовать.

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