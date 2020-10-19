Доллар сорвался с цепи, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 19 октября спровоцирует панику на межбанке, начав неделю с грандиозного падения.

Доллар начнет рабочий день с плюса в 0,0284 пункта. Евро поднимется еще больше: межбанк откроется с +0,1254.

Специалисты из Национального банка утверждают, что курс валют 19 октября будет следующим:

100 долларов – 2836,49 грн;

100 евро – 3330,18 грн.

Штрафы за нарушение карантина взвинтят до небес, законопроект уже в Раде: сколько денег придется отдать

В Минздраве предлагают увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений. Такое предложение озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, необходимо, чтобы нарушение карантинных мер карались сразу же на месте, так как оно влияет на рост заболеваемости в стране. Он отметил, что в Европе патрули ходят по городам и следят за соблюдением правил. В Украине с этим на данный момент не идеальная ситуация.

Кроме этого, Ляшко считает, что штрафы за нарушение карантинных мер должны быть выше.

В Украине штраф предлагают поднять до 17 тысяч гривен.

Более 150 протестующих против карантина задержали в Праге

Более 150 человек задержали во время беспорядков в столице Чехии Праге, которые начались с акции футбольных и хоккейных фанатов против карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Чехии

Причиной демонстрации стали правительственные ограничения из-за пандемии. На акцию собрались более 500 человек, что на данный момент запрещено. Протестующие также нарушали и другие противоэпидемические мероприятия: не соблюдали дистанцию ​​и были без масок.

Более сотни демонстрантов задержали в центре Праги. Протестующих подозревают в нарушении общественного порядка, насилии против правоохранителей и невыполнении их требований. Речь идет о демонстрантах, которые нападали на силовиков во время разгона демонстрации.

Еще около 50 человек задержали перед акцией, потому что они имели с собой опасные для окружающих предметы.

Вследствие протеста около 20 сотрудников полиции пострадали. Трех госпитализировали.

Всего в ходе столкновений в больницы попали 9 человек.

Украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму, есть только один выход: «около 75 долларов...»

Прожиточный минимум в Украине должен быть намного выше.

Такое мнение высказал экономист Андрей Новак. По его словам, по данным офиса омбудсмена Украины, сегодня более 25% украинцев находятся за чертой бедности, так как прожиточный минимум составляет около 75 долларов в месяц.

По словам экономиста, такой доход не способен обеспечить потребности человека в полной мере. Согласно международной классификации ООН о бедности, доход человека не должен быть меньше, чем 5 долларов в день (150 долларов в месяц). Таким образом, прожиточный минимум в Украине вдвое меньше черты бедности. Отмечается, что большинство пенсионеров в Украине получают пенсию ниже 150 долларов.

Напомним, что украинцам повысят прибавку к пенсиям, кто получит больше всех: "На деньги могут рассчитывать...".

Как сообщала Politeka, повышение размера алиментов в Украине, появились важные изменения: "один из родителей должен...".

Также Politeka писала, что украинцы массово получают компенсации, в Кабмине сообщили условия выплат: "1779 гривен...".