Прибавка к пенсии украинцев вскоре увеличится и будет расти вместе с перерасчетом прожиточного минимума

Украинцы на пенсии имеют право на прибавку в размере 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных за каждый проработанный сверх нормы год.

Прибавка за год дополнительного стажа увеличится в декабре с 17,12 до 17,69 грн, а с июля 2021-го до 18,54 грн, а с декабря следующего года – до 19,34 грн. Об этом рассказал для Обозревателя юрист Александр Плахотник.

На прибавку имеют право мужчины, если отработали больше 35 лет и женщины, которые имеют от 30 лет стажа.

Также, на прибавку и дополнительные деньги могут рассчитывать и те, кто позже вышел на пенсию по собственному желанию:

на 0,5% – начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% – начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

Также ранее сообщалось, что украинских пенсионеров предупредили о выделении на выплаты, которые будут поступить в ближайшее время, несколько миллиардов.

16 октября Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденного графика, продолжил финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлены 3,5 млрд гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму в 28 млрд гривен.

Напомним про пересчет пенсий и доплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры.

Также Politeka писала про повышение пенсий через несколько месяцев: откуда возьмут деньги и кому из украинцев выплатят больше остальных.