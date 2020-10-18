Прожиточный минимум в Украине должен быть намного выше

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал экономист Андрей Новак. По его словам, по данным офиса омбудсмена Украины, сегодня более 25% украинцев находятся за чертой бедности, так как прожиточный минимум составляет около 75 долларов в месяц.

По словам экономиста, такой доход не способен обеспечить потребности человека в полной мере. Согласно международной классификации ООН о бедности, доход человека не должен быть меньше, чем 5 долларов в день (150 долларов в месяц). Таким образом, прожиточный минимум в Украине вдвое меньше черты бедности. Отмечается, что большинство пенсионеров в Украине получают пенсию ниже 150 долларов.

«В целом можно сказать, что не менее трети населения Украины находятся ниже черты бедности по международной классификации ООН», - заявил Новак.

Отмечается, что на доходах украинцев негативно отразился карантин и пандемия. При этом финансовая подушка у большинства украинцев отсутствует.

«Чем дольше он будет продолжаться и будут ограничения, тем больше украинцев окажутся за чертой бедности», - объяснил экономист, добавив, что единственный способ улучшить благосостояние украинцев, улучшить состояние экономики.

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