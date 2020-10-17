В 2021 году запланировано еще два повышения алиментов

В следующем году вырастет сумма алиментов, новые размеры которых уже заложены в проекте бюджета на 2021-й

Алименты будут рассчитываться, исходя из новых размеров прожиточного минимума, сообщает «24 канал», и с 1 декабря 2020 года будут начисляться с учетом выше указанного показателя. Отметим, что в дальнейшем увеличение суммы алиментов предусмотрено с 1 июля и с 1 декабря 2021 года.

Как известно, гарантированный размер алиментов составляет половину от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Таким образом, на детей до шести лет с 1 декабря придется платить 961 гривну в месяц, на старших – 1198 гривен.

Экономисты, правда, подчеркивают, что гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у которых низкий доход. Если же доход достаточный, то суд может обязать одного из родителей выплачивать как минимум рекомендованную сумму алиментов, которая равна одному прожиточному минимуму. С 1 декабря для детей до шести лет это 1921 гривна, а для детей в возрасте от шести до 18 лет – 2395 грн.

В случае, если ребенок после 18 лет учится, то один из родителей, не проживающий с ним, должен выплачивать алименты на период обучения, но, как правило, не дольше, чем до 23 лет. Для совершеннолетних детей, которые получают образование, гарантированный размер алиментов с 1 декабря 2020 года составит 1095 гривен.

Что касается максимальной суммы алиментов, то она составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

При начислении суммы алиментов в суде учитывается целый ряд факторов. Среди них – состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов, наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников, собственность и права на нее, расходы и доходы плательщика.

Большую роль играет и количество детей. На одного ребенка необходимо платить 25% дохода, на двоих детей – 33%, 50% – если детей трое и больше.

Напомним, должников будут наказывать новым способом, пострадают миллионы: "Автоматически арестуют..."

Как сообщала Politeka, алименты по-новому: что изменилось с сегодняшнего дня и как будет проходить индексация

Также Politeka писала, что выплаты в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление