В Минздраве предлагают увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений
Такое предложение озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».
По его словам, необходимо, чтобы нарушение карантинных мер карались сразу же на месте, так как оно влияет на рост заболеваемости в стране. Он отметил, что в Европе патрули ходят по городам и следят за соблюдением правил. В Украине с этим на данный момент не идеальная ситуация.
Кроме этого, Ляшко считает, что штрафы за нарушение карантинных мер должны быть выше.
Пенсионеры имеют право на доплаты, кто оказался в списке счастливчиков: "474 грн положены тем..."
Обезумевшая Асмус в халате и парике показала свои ягодки: "И кому ж такая достанется?"
"Ребята, пожалейте": предательство Малахова добило Наташу Королеву, детали нового скандала
Разводящийся Харламов сорвался и жестко обстебал Кристину Асмус, припомнив позор с "Текстом": "Бывшая локти кусает"
«У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро», - отметил санитарный врач, добавив, что законопроект о повышении штрафов уже в Верховной Раде, но депутаты не успели проголосовать его.
В Украине штраф предлагают поднять до 17 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что в Раду готовятся внести законопроект, который предусматривает повышение штрафов до 31-51 тысячи гривен. Отмечается, что за соблюдением карантина должны следить предприниматели. Например, если это торговый центр, то в него не должны впускать людей без маски.
Напомним, что Минздрав предупредил украинцев о новых «красных» зонах: полный список стран, куда не стоит ехать.
Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев: "50% пойдут в ...".
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.