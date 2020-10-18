В Минздраве предлагают увеличить штрафы за нарушение карантинных ограничений

Такое предложение озвучил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода».

По его словам, необходимо, чтобы нарушение карантинных мер карались сразу же на месте, так как оно влияет на рост заболеваемости в стране. Он отметил, что в Европе патрули ходят по городам и следят за соблюдением правил. В Украине с этим на данный момент не идеальная ситуация.

Кроме этого, Ляшко считает, что штрафы за нарушение карантинных мер должны быть выше.

«У нас 170 гривен. Хотим поднять. Например, сегодня президент Франции, выступая, сказал, что у них это 170 евро, если это будет повторное нарушения, то будет 1700 евро», - отметил санитарный врач, добавив, что законопроект о повышении штрафов уже в Верховной Раде, но депутаты не успели проголосовать его.

В Украине штраф предлагают поднять до 17 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что в Раду готовятся внести законопроект, который предусматривает повышение штрафов до 31-51 тысячи гривен. Отмечается, что за соблюдением карантина должны следить предприниматели. Например, если это торговый центр, то в него не должны впускать людей без маски.

Напомним, что Минздрав предупредил украинцев о новых «красных» зонах: полный список стран, куда не стоит ехать.

Как сообщала Politeka, в Раде хотят резко изменить систему штрафов, что будет с деньгами украинцев: "50% пойдут в ...".

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о жестких штрафах за авто, как не попасть на деньги.